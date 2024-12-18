В Одессе объявили подозрение настоятелю храма УПЦ МП, который восхвалял Путина и героизировал оккупантов

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили священнослужителя одного из храмов Одесской епархии УПЦ (МП), который открыто поддерживал российскую агрессию и разжигал вражду среди верующих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам следствия, настоятель храма во время проповедей и общения с прихожанами героизировал русских окупантов и оправдывал их преступления. В частности, он восхвалял Путина и пытался обосновать обстрел гражданской инфраструктуры Украины.

Кроме того, клирик активно разжигал религиозную нетерпимость, призывая прихожан к пристрастному отношению к представителям других конфессий.

СБУ задокументировала эти действия и инициировала судебно-лингвистическую экспертизу, подтвердившую, что высказывание священника является информационно-подрывной деятельностью в пользу РФ.

На основании собранных доказательств клирика уведомлена о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Подозреваемому грозит заключение.

Напомним, в Винницкой области осудили настоятеля храма УПЦ МП, который поддерживал Россию. Речь идет о протоиерее Евгении Кошельнике. Священник будет отбывать наказание в виде пяти лет лишения свободы.