В Одессе объявили подозрение настоятелю храма УПЦ МП, который восхвалял Путина и героизировал оккупантов
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили священнослужителя одного из храмов Одесской епархии УПЦ (МП), который открыто поддерживал российскую агрессию и разжигал вражду среди верующих
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам следствия, настоятель храма во время проповедей и общения с прихожанами героизировал русских окупантов и оправдывал их преступления. В частности, он восхвалял Путина и пытался обосновать обстрел гражданской инфраструктуры Украины.
Кроме того, клирик активно разжигал религиозную нетерпимость, призывая прихожан к пристрастному отношению к представителям других конфессий.
СБУ задокументировала эти действия и инициировала судебно-лингвистическую экспертизу, подтвердившую, что высказывание священника является информационно-подрывной деятельностью в пользу РФ.
На основании собранных доказательств клирика уведомлена о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Подозреваемому грозит заключение.
Напомним, в Винницкой области осудили настоятеля храма УПЦ МП, который поддерживал Россию. Речь идет о протоиерее Евгении Кошельнике. Священник будет отбывать наказание в виде пяти лет лишения свободы.