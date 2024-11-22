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Жителя Одесщины признали виновным в попытке изнасилования и сексуальном насилии в отношении ребенка

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В начале апреля этого года в одном из сел Одесской области 31-летний мужчина, встретив своего 12-летнего односельчанина, уговорами заманил его в заброшенную землянку и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении него.

Такж преступник хотел изнасиловать ребенка. Однако мальчик сумел вырваться и убежать.

В судебном заседании злоумышленник признал свою вину. Ему назначили наказание в 15 лет тюрьмы.

Напомним, на Буковине получил пожизненный мужчина, который три года насиловал маленькую падчерицу.