В Одесской области осудили мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнего мальчика
Жителя Одесщины признали виновным в попытке изнасилования и сексуальном насилии в отношении ребенка
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
В начале апреля этого года в одном из сел Одесской области 31-летний мужчина, встретив своего 12-летнего односельчанина, уговорами заманил его в заброшенную землянку и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении него.
Такж преступник хотел изнасиловать ребенка. Однако мальчик сумел вырваться и убежать.
В судебном заседании злоумышленник признал свою вину. Ему назначили наказание в 15 лет тюрьмы.
Напомним, на Буковине получил пожизненный мужчина, который три года насиловал маленькую падчерицу.
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