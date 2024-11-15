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Суд оставил без изменений приговор мужчине, который развращал и насиловал падчерицу. Ему назначили пожизненное заключение

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Мужчина уединялся с дочерью своей сожительницы, развращал и насиловал ребенка в течение трех лет. Он начал это делать, когда девочке было 7 лет.

Во время судебного разбирательства свою вину он так и не признал. Однако сторона обвинения собрала достаточно доказательств. В мае этого года суд назначил мужчине пожизненное лишение свободы.

Адвокат мужчины подал апелляционную жалобу. В ноябре Черновицкий апелляционный суд полностью отказал в ее удовлетворении и оставил в силе приговор первой инстанции.

Напомним, ранее в Прикарпатье осудили мужчину, который изнасиловал 14-летнюю дочь своей одноклассницы.