На Прикарпатье осудили мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю дочь своей одноклассницы

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В ноябре 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал 14-летнюю дочь своей одноклассницы. Девочка находилась в гостях у своих знакомых, а вечером к ним пришел мужчина, принесший спиртное. Когда компания начала расходиться по домам, он направился вслед за девочкой. Мужчина догнал ее, схватил за шею и изнасиловал.

Защита не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляцию. Однако Ивано-Франковский апелляционный суд поддержал доводы обвинения о законности и справедливости приговора и отклонил апелляционную жалобу защиты.

Злоумышленнику назначили 8 лет тюрьмы. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Харьковской области студент ударил кирпичом по голове, изнасиловал и поджег 15-летнюю девушку. Потерпевшая скончалась в больнице.