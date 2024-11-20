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Правоохранители объявили подозрение жителю одного из сел Камень-Каширщины по факту сексуального насилия в отношении ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, 51-летний мужчина в течение мая-ноября этого года несколько раз совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к своей 11-летней дочери.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фигуранту грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине получил пожизненный мужчина, который три года насиловал маленькую падчерицу.