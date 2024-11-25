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25 ноября 2024, 06:23

Отключения света 25 ноября: как будут действовать графики

25 ноября 2024, 06:23
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фото: pixabay.com
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Сегодня, 25 ноября, в Украине в течение дня будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключать только у одной очереди за раз.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает RegioNews.

Ограничения будут действовать в период с 14:00 до 22:00.

Отключать будут только одну очередь.

Графики отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

В Укрэнерго также призвали украинцев бережно потреблять электричество, в том числе не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Причина отключений – последствия массированного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры 17 ноября. Тогда под вражеским ударом оказались почти все области Украины.

Напомним, как заявили ранее в МАГАТЭ, из-за российской массированной атаки по объектам энергетики 17 ноября на украинских атомных электростанциях было зафиксировано снижение электрической мощности.

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