На Николаевщине участники акции к 9 мая подрались с полицией

Стычка произошла из-за красных флагов с запрещенной символикой

Стычка произошла из-за красных флагов с запрещенной символикой

Фото: Нацполиция Украины

В Очакове на Николаевщине во время проведения мероприятий по празднованию победы над нацизмом случилась драка между полицией и участниками акции, которые несли красные флаги с запрещенной символикой.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

Утром в Очакове во время торжественного шествия с возложением цветов у памятника неизвестному солдату один из участников нес красный флаг с изображением запрещенной законом символики.

Требование полицейских убрать флаг гражданин проигнорировал, из-за чего между присутствующими участниками шествия и полицейскими возникла стычка. Правоохранители конфликт прекратили и открыли уголовное дело.

Напомним, на праздновании 9 мая в Одессе пророссийские активисты устроили стычку с полицией, есть задержанные.