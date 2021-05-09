На Николаевщине участники акции к 9 мая подрались с полицией
В Очакове на Николаевщине во время проведения мероприятий по празднованию победы над нацизмом случилась драка между полицией и участниками акции, которые несли красные флаги с запрещенной символикой.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.
Утром в Очакове во время торжественного шествия с возложением цветов у памятника неизвестному солдату один из участников нес красный флаг с изображением запрещенной законом символики.
Требование полицейских убрать флаг гражданин проигнорировал, из-за чего между присутствующими участниками шествия и полицейскими возникла стычка. Правоохранители конфликт прекратили и открыли уголовное дело.
Напомним, на праздновании 9 мая в Одессе пророссийские активисты устроили стычку с полицией, есть задержанные.