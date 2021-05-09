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09 мая 2021, 16:40

На Николаевщине участники акции к 9 мая подрались с полицией

09 мая 2021, 16:40
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Стычка произошла из-за красных флагов с запрещенной символикой
Стычка произошла из-за красных флагов с запрещенной символикой
Фото: Нацполиция Украины
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В Очакове на Николаевщине во время проведения мероприятий по празднованию победы над нацизмом случилась драка между полицией и участниками акции, которые несли красные флаги с запрещенной символикой.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

Утром в Очакове во время торжественного шествия с возложением цветов у памятника неизвестному солдату один из участников нес красный флаг с изображением запрещенной законом символики.

Требование полицейских убрать флаг гражданин проигнорировал, из-за чего между присутствующими участниками шествия и полицейскими возникла стычка. Правоохранители конфликт прекратили и открыли уголовное дело.

Напомним, на праздновании 9 мая в Одессе пророссийские активисты устроили стычку с полицией, есть задержанные.

Николаевская область Очаков полиция 9 мая драка коммунистическая символика

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