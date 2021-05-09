Полиция Киева привлекла к ответственности парня, который зиговал на акции в парке Славы
Инцидент произошел утром 9 мая, когда 16-летний парень использовал фашистское приветствие перед лицом пожилого мужчины
Инцидент произошел утром 9 мая, когда 16-летний парень использовал фашистское приветствие перед лицом пожилого мужчины
Киевские полицейские составили административный протокол на 16-летнего парня, который использовал нацистское приветствие во время мероприятий к празднику 9 мая.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции г. Киева.
Нарушителю инкриминируют мелкое хулиганство. На него составили административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, 9 мая к Вечному огню в Киеве пришли сторонники коммунистов во главе с экс-главой запрещенной в Украине КПУ Петром Симоненко, а представители партии "ОПЗЖ" после возложения цветов пошли на"марш антифашистов".
Полиция задержала преступников, которые расклеивали на Закарпатье листовки с угрозами венграмВсе новости »
09 мая 2021, 15:06Михаил Добкин: Хочу вернуть в Харьков парад нашего гарнизона на 9 мая
09 мая 2021, 14:51На Житомирщине легковушка влетела в дерево, двое погибших
09 мая 2021, 14:00
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил