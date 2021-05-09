15:31  09 мая
Минздрав обновил карантинные зоны: семь областей "оранжевые"
12:30  09 мая
В Украине за сутки привили почти пять тысяч человек
10:12  09 мая
Сутки на Донбассе: зафиксировано девять обстрелов
UA | RU
UA | RU
09 мая 2021, 15:40 828

Полиция Киева привлекла к ответственности парня, который зиговал на акции в парке Славы

09 мая 2021, 15:40 828
Читайте також українською мовою
Инцидент произошел утром 9 мая, когда 16-летний парень использовал фашистское приветствие перед лицом пожилого мужчины
Инцидент произошел утром 9 мая, когда 16-летний парень использовал фашистское приветствие перед лицом пожилого мужчины
Фото: ГУ Нацполиции Киева
Читайте також
українською мовою

Киевские полицейские составили административный протокол на 16-летнего парня, который использовал нацистское приветствие во время мероприятий к празднику 9 мая.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции г. Киева.

Нарушителю инкриминируют мелкое хулиганство. На него составили административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 9 мая к Вечному огню в Киеве пришли сторонники коммунистов во главе с экс-главой запрещенной в Украине КПУ Петром Симоненко, а представители партии "ОПЗЖ" после возложения цветов пошли на"марш антифашистов".

Киев праздник полиция 9 мая День победы нацизм

Полиция задержала преступников, которые расклеивали на Закарпатье листовки с угрозами венграм
09 мая 2021, 15:06
Михаил Добкин: Хочу вернуть в Харьков парад нашего гарнизона на 9 мая
09 мая 2021, 14:51
На Житомирщине легковушка влетела в дерево, двое погибших
09 мая 2021, 14:00
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua