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09 мая 2021, 13:41 1205

В Одессе пророссийские активисты устроили стычку с полицией, есть задержанные

09 мая 2021, 13:41 1205
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"Активисты Куликова поля" принесли портрет маршала Жукова и кричали "Донбасс, мы с вами!"
"Активисты Куликова поля" принесли портрет маршала Жукова и кричали "Донбасс, мы с вами!"
Фото: Суспильне
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В Одессе пророссийские "активисты Куликова поля" устроили стычку с полицией и в следующем году пообещали устроить то же самое.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Как сообщили с места события, так называемые "активисты Куликова поля" пришли на Аллею Славы для проведения своей акции "Бессмертный полк". Они пытались пройти к мемориалу с портретом советского маршала Жукова.

Полиция в пункте пропуска отобрала у "активистов" портрет. Те устроили стычку, но все же прошли к мемориалу. Портрет "декоммунизованного" советского маршала они пообещали принести в следующем году.

Они отобрали у нас Жукова! Но я хочу, чтобы все слышали. В следующий раз мы снова придем с его портретами", – заявил лидер "активистов" Ибрагим Морис.

На Аллее славы "активисты" пели советские песни, выкрикивали "Донбасс мы с вами"," Жуков – маршал победы "и" С Днем победы!".

Правоохранители задержали одного из участников", который во время возложения цветов на Аллее славы начал выкрикивать "Одесса - русский город".

Перед этим участники акции выкрикивали "Донбасс мы с тобой" и "Фашизм не пройдет", после чего неизвестный мужчина воскликнул "Одесса - русский город". К нему сразу подбежали правоохранители и оттащили к автомобилям полиции.

После этого между правоохранителями и участниками "Бессмертного полка" произошли столкновения. Люди уверяли, что мужчину задержали незаконного и выкрикивали "Жуков наш герой", "Одесса вставай - Бандеру гони" и "Фашисты вон". Зато полицейские говорили, что задержанный начал провоцировать.

Сейчас от дополнительных комментариев представители полиции отказались, но заверили, что правоохранители отвезли задержанного в ближайшее районное отделение полиции.

Также сообщается, что вопреки карантинным требованиям, большинство участников акции было без масок.

Напомним, к Вечному огню в Киеве пришли сторонники коммунистов во главе с бывшим председателем запрещенной в Украине КПУ Петром Симоненко, а представители партии "ОПЗЖ" после возложения цветов пошли на "марш антифашистов".

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