15:31  09 мая
Минздрав обновил карантинные зоны: семь областей "оранжевые"
12:30  09 мая
В Украине за сутки привили почти пять тысяч человек
10:12  09 мая
Сутки на Донбассе: зафиксировано девять обстрелов
UA | RU
UA | RU
09 мая 2021, 14:00 422

На Житомирщине легковушка влетела в дерево, двое погибших

09 мая 2021, 14:00 422
Читайте також українською мовою
Предварительно водитель не справился с управлением и не выбрал безопасной скорости движения
Предварительно водитель не справился с управлением и не выбрал безопасной скорости движения
Фото: ГУ Нацполиции Житомирской области
Читайте також
українською мовою

Вечером 8 мая в селе Антополь Житомирской области легковушка ВАЗ столкнулась с деревом. Погибли водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области, пишет RegioNews.

Предварительно, около 21 часа вечера на закругленном участке дороги водитель автомобиля ВАЗ 2101, 48-летний житель Червоненской поселковой общины, очевидно, не выбрав безопасной скорости движения, не справился с управлением и въехал в дерево.

Водитель получил травмы, от которых погиб на месте происшествия. Серьезные телесные повреждения диагностировали и у его 15-летнего пассажира. Несмотря на усилия медиков, парень умер.

Правоохранители выясняют причины и все обстоятельства ДТП.

Напомним, 7 мая в ДТП на Харьковщине пострадали двое взрослых и семилетний ребенок.

ДТП смерть полиция Житомирская область авария

В четырех областях полиция открыла дела за использование советской символики
09 мая 2021, 12:08
В Украине добавилось более пяти тысяч новых больных коронавирусом
09 мая 2021, 11:00
В ДТП на Харьковщине пострадали двое взрослых и семилетний ребенок
08 мая 2021, 17:45
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua