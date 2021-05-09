На Житомирщине легковушка влетела в дерево, двое погибших

Предварительно водитель не справился с управлением и не выбрал безопасной скорости движения

Предварительно водитель не справился с управлением и не выбрал безопасной скорости движения

Фото: ГУ Нацполиции Житомирской области

Вечером 8 мая в селе Антополь Житомирской области легковушка ВАЗ столкнулась с деревом. Погибли водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области, пишет RegioNews.

Предварительно, около 21 часа вечера на закругленном участке дороги водитель автомобиля ВАЗ 2101, 48-летний житель Червоненской поселковой общины, очевидно, не выбрав безопасной скорости движения, не справился с управлением и въехал в дерево.

Водитель получил травмы, от которых погиб на месте происшествия. Серьезные телесные повреждения диагностировали и у его 15-летнего пассажира. Несмотря на усилия медиков, парень умер.

Правоохранители выясняют причины и все обстоятельства ДТП.

Напомним, 7 мая в ДТП на Харьковщине пострадали двое взрослых и семилетний ребенок.