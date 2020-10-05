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05 октября 2020, 12:42 3

На Одесчине задержали группу иностранцев, члены которой похитили из банкоматов более 3 млн гривен

05 октября 2020, 12:42 3
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Они обокрали банкоматы на территории Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областей
Они обокрали банкоматы на территории Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областей
Фото: из открытых источников
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Задержали злоумышленников правоохранители Одесской области, когда они пытались пересечь границу. В состав преступной группы входило пять человек - граждане соседнего государства.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Фигуранты выбирали отдаленные населенные пункты и объекты, где были установлены банкоматы. Накануне делали "разведку", выясняли расписание работы заведений, в которых были установлены банкоматы, наличие камер наблюдения, охранной сигнализации, составляли схему нападения и отхода.

В ночное время суток проникали в помещения путем повреждения защитных дверей и решеток банкомата, вынимали кассеты с деньгами и исчезали", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили причастность злоумышленников к совершению 9 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Днепропетровщине задержали преступников, которые взорвали банкомат и похитили 1 млн гривен.

воровство уголовное дело полиция банкомат область
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