На Одесчине задержали группу иностранцев, члены которой похитили из банкоматов более 3 млн гривен

Они обокрали банкоматы на территории Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областей

Они обокрали банкоматы на территории Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областей

Фото: из открытых источников

Задержали злоумышленников правоохранители Одесской области, когда они пытались пересечь границу. В состав преступной группы входило пять человек - граждане соседнего государства.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Фигуранты выбирали отдаленные населенные пункты и объекты, где были установлены банкоматы. Накануне делали "разведку", выясняли расписание работы заведений, в которых были установлены банкоматы, наличие камер наблюдения, охранной сигнализации, составляли схему нападения и отхода. В ночное время суток проникали в помещения путем повреждения защитных дверей и решеток банкомата, вынимали кассеты с деньгами и исчезали", - говорится в сообщении. Правоохранители установили причастность злоумышленников к совершению 9 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Напомним, на Днепропетровщине задержали преступников, которые взорвали банкомат и похитили 1 млн гривен.

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