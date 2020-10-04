10:12  04 октября
В Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни
10:33  04 октября
На Луганщине потушили два и ликвидируют еще шесть очагов пожара
09:56  04 октября
На Донбассе с начала суток наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
04 октября 2020, 13:38

В Николаеве на заседание городской ТИК пришлось вызвать полицию и ГСЧС

04 октября 2020, 13:38
Читайте також українською мовою
На заседание не явились глава и три члена ТИК, а выданные на вахте ключи не подошли к кабинету, в котором находится сейф с документами
На заседание не явились глава и три члена ТИК, а выданные на вахте ключи не подошли к кабинету, в котором находится сейф с документами
Фото: НикВести
Читайте також
українською мовою

Заседание собрали, чтобы выполнить решение окружного административного суда и принять решение по поводу регистрации списка кандидатов в депутаты горсовета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание НикВести.

На заседание не явилась глава комиссии Татьяна Павлова, а также еще 3 члена комиссии, на телефонные звонки они не отвечали. Собранием стала руководить заместитель главы Ирина Пономаренко.

Перед началом заседания Ирина Пономаренко публично позвонила всем отсутствующим на заседании 4 членам комиссии, в том числе и ее главе Татьяне Павловой, однако никто не ответил на звонки.

4 члена комиссии вообще не выходят на связь. К нам дошли слухи, что глава (Татьяна Павлова) находится на больничном, и неизвестно, выйдет ли она завтра. Поэтому, на основе статьи 38, где члены комиссии, которые заходят первый раз, обязательно должны принять присягу на нашем заседании, после чего оно станет полномочным. У нас нет времени дальше терпеть и нет возможности решать вопросы, — сказала Ирина Пономаренко, после чего все новые члены ТИК приняли присягу.

Таким образом, после принятия присяги новыми членами заседание ТИК стало правомочным — в нем участвуют 14 членов горизбиркома.

Далее горизбирком принял решение о необходимости вызова полиции и ГСЧС для аварийного вскрытия помещений и сейфа с документами.

Чтобы мы могли забрать документы, изучить их и потом принять решение, поскольку нам не предоставлялись документы с первого дня их получения — мы вообще не знаем, есть ли они там. И в каком виде — мы тоже не знаем, — сказала Ирина Пономаренко.

Напомним, "ОПЗЖ" обжаловала в суде отказ в регистрации кандидатов на Николаевщине

полиция ОПЗЖ заседание ГСЧС Николаев ТИК
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Луганщине потушили два и ликвидируют еще шесть очагов пожара
04 октября 2020, 10:33
На Донбассе с начала суток наблюдается тишина
04 октября 2020, 09:56
В Одесской области посреди улицы расстреляли местного жителя
03 октября 2020, 17:42
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »