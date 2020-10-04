В Николаеве на заседание городской ТИК пришлось вызвать полицию и ГСЧС

На заседание не явились глава и три члена ТИК, а выданные на вахте ключи не подошли к кабинету, в котором находится сейф с документами

На заседание не явились глава и три члена ТИК, а выданные на вахте ключи не подошли к кабинету, в котором находится сейф с документами

Фото: НикВести

Заседание собрали, чтобы выполнить решение окружного административного суда и принять решение по поводу регистрации списка кандидатов в депутаты горсовета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание НикВести. На заседание не явилась глава комиссии Татьяна Павлова, а также еще 3 члена комиссии, на телефонные звонки они не отвечали. Собранием стала руководить заместитель главы Ирина Пономаренко. Перед началом заседания Ирина Пономаренко публично позвонила всем отсутствующим на заседании 4 членам комиссии, в том числе и ее главе Татьяне Павловой, однако никто не ответил на звонки. 4 члена комиссии вообще не выходят на связь. К нам дошли слухи, что глава (Татьяна Павлова) находится на больничном, и неизвестно, выйдет ли она завтра. Поэтому, на основе статьи 38, где члены комиссии, которые заходят первый раз, обязательно должны принять присягу на нашем заседании, после чего оно станет полномочным. У нас нет времени дальше терпеть и нет возможности решать вопросы, — сказала Ирина Пономаренко, после чего все новые члены ТИК приняли присягу. Таким образом, после принятия присяги новыми членами заседание ТИК стало правомочным — в нем участвуют 14 членов горизбиркома. Далее горизбирком принял решение о необходимости вызова полиции и ГСЧС для аварийного вскрытия помещений и сейфа с документами. Чтобы мы могли забрать документы, изучить их и потом принять решение, поскольку нам не предоставлялись документы с первого дня их получения — мы вообще не знаем, есть ли они там. И в каком виде — мы тоже не знаем, — сказала Ирина Пономаренко. Напомним, "ОПЗЖ" обжаловала в суде отказ в регистрации кандидатов на Николаевщине

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