В избирательной гонке на Николаевщине лидируют "Слуги народа" и "Пропозиция"

Борьба за кресло мэра Николаева развернется между Александром Сєнкевичем и Татьяной Домбровской

Борьба за кресло мэра Николаева развернется между Александром Сєнкевичем и Татьяной Домбровской

Фото из открытых источников

В рейтинге политических сил на выборах областного и Николаевского городского советов лидерами партии «Слуга народа» и «Пропозиция»

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного 10-15 сентября группой РЕЙТИНГ.

В рейтинге политических сил на выборах в областной совет лидирует партия "Слуга народа", за которую готовы отдать голоса 24,6% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы. 17,5% готовы поддержать партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". 7,4% – за партию "Евросолидарность", 7,1% – партию "Николаевцы", по 6,6% - за партию "За будущее" и партию "Наш край", 6,2% - партию "Батькивщина", 5,8% - партию Шария, 5,3% - Радикальную партию, 4,4% - партию "Пропозиция". Рейтинг других сил – ниже 3%.



Рейтинг партий в городской совет Николаева возглавляют "Слуга народа" и партия "Пропозиция", за которые готовы проголосовать 21,9% и 21,5% соответственно тех, кто определился и намерены прийти на выборы. Партию "Оппозиционная платформа – за жизнь" поддерживают 17,4%, партию "Николаевке" - 8,5%, партию "За будущее" - 8,4%, партию "Евросолидарность" и партию Шария – по 6,9%, партию "Победа Пальчевского" – 3,3%. Рейтинги других политических сил – ниже 2%.





Среди кандидатов на мэра Николаева лидирует Александр Сенкевич (Пропозиция), которого готовы поддержать 30,5% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Рейтинг остальных кандидатов значительно ниже: за Татьяну Домбровскую (Слуга народа) – 16,4%, Владислава Чайку (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 12,6%, Артема Ильюка (самовыдвижение) – 10,8%, Юрия Гранатурова (За будущее) – 8,6%, Игоря Дятлова (Николаевке) – 8,5%, Татьяну Кравчук (партия Шария) – 3,9%. Рейтинг других кандидатов – ниже 3%.

Напомним, в Винницкой области наибольшую поддержку избирателей имеет "Украинская стратегия Гройсмана".