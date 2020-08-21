На Николаевщине перед визитом Зеленского билборды "Слуги народа" клеили с помощью пожарной машины

Спасатели выполняли высотные работы в рамках договора с рекламным агентством

Спасатели выполняли высотные работы в рамках договора с рекламным агентством

Фото: Facebook

В поселке Казанка Николаевской области зафиксировали факт поклейки билбордов с рекламой политсилы "Слуга народа" при помощи пожарной машины.

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "НикВести”.

Судя по фотографии и видео, для расклейки бордов была использована спецмашина с автолестницей 17 государственной пожарно-спасательной части, базирующейся в пгт. Казанка. При этом борд с рекламой ”Слуги народа" клеили люди в гражданской одежде”, – отмечает издание.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа” Игорь Негулевский на своей странице в Facebook сообщил, что пожарная машина участвовала в наклеивании бигбордов с политической рекламой в поселке Казанка потому, что спасатели выполняли высотные работы в рамках договора с рекламным агентством.

По его мнению, в действиях рекламодателей и пожарных нет ничего крамольного.

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