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15 сентября 2020, 16:48 1

Доплыли до Очакова: пограничники задержали нелегалов из Гвинеи, которые сбежали с иностранного судна

15 сентября 2020, 16:48 1
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Сейчас иностранцы находятся в пограничном отряде
Сейчас иностранцы находятся в пограничном отряде
Фото: Укринформ
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На Николаевщине пограничники задержали группу нелегалов из Гвинеи, которые вплавь добрались до Очакова убегая с иностранного судна.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

О необычных мигрантах сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов.

Пограничники Херсонского отряда заметили необычную группу иностранцев. Мужчины африканской внешности шли по обочине автомобильной дороги в Очаковском районе", - рассказал Шевцов.

По его словам, "путешественники" к находились на иностранном судне, которое накануне прибыло из Гвинеи в пункт пропуска "Днепро-Бугский МТП".

Тогда, во время оформления судна пограничники и обнаружили этих трех нелегалов без документов. Они, якобы, тайком попали на судно и скрывались на нем. Пограничники не допустили их схода на берег и до отправления судна они находились под охраной. После оформления на отход сухогруз отправился по маршруту из украинского порта.

Как рассказали задержанные иностранцы, они являются гражданами Республики Гвинея, пробрались на иностранное судно, когда последнее завантажувалось в порту Гвинеи. Они почти три недели скрывались в палубном кране, в носовой части судна и в спасательной шлюпке.

Когда не удалось попасть на территорию Украины в пункте пропуска "Днепро-Бугский МТП", после ухода судна в обратном направлении, они решили спрыгнуть с теплохода.

Вечером, во время следования Днепро-Бугским лиманом до Черного моря, нелегалы выпрыгнули с судна, прихватив спасательный круг. Так им удалось добраться до украинского берега.

Сейчас иностранцев задержали и доставили в пограничного подразделения. Мероприятия по установлению всех обстоятельств дела продолжаются.

Напомним, в ГНСУ прогнозируют прибытие еще нескольких тысяч хасидов к украинских границ

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