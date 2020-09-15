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15 вересня 2020, 16:48 1

Допливли до Очакова: прикордонники затримали нелегалів з Гвінеї, які втекли з іноземного судна

15 вересня 2020, 16:48 1
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Нині іноземці перебувають у прикордонному загоні
Нині іноземці перебувають у прикордонному загоні
Фото: Укрінформ
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На Миколаївщині прикордонники затримали групу нелегалів з Гвінеї, які уплав добралися до Очакова тікаючи з іноземного судна.

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Про незвичних мігрантів повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону - начальник пресслужби Іван Шевцов.

Охоронці кордону Херсонського загону помітили незвичну групу іноземців. Чоловіки африканської зовнішності йшли узбіччям автомобільної дороги в Очаківському районі", - розповів Шевцов.

За його словами, "мандрівники" до перебували на іноземному судні, яке напередодні прибуло з Гвінеї в пункт пропуску "Дніпро-Бузький МТП".

Тоді, під час оформлення судна прикордонники і виявили цих трьох нелегалів без документів. Вони, нібито, потайки потрапили на судно та переховувалися на ньому. Прикордонники не допустили їх сходження на берег та до відправлення судна вони перебували під охороною. Після оформлення на відхід суховантаж вирушив за маршрутом з українського порту.

Як розповіли затримані іноземці, вони є громадянами Республіки Гвінея, пробралися на іноземне судно, коли останнє завантажувалось в порту Гвінеї. Вони майже три тижні переховувались в палубному крані, в носовій частині судна та у рятувальній шлюпці.

Коли не вдалося потрапити на територію України в пункті пропуску "Дніпро-Бузький МТП", після відходу судна у зворотному напрямку, вони вирішили зістрибнути з теплохода.

Надвечір, під час слідування Дніпро-Бузьким лиманом до Чорного моря, нелегали вистрибнули з судна, прихопивши рятувальний круг. Так їм вдалося дістатися українського берега.

Наразі іноземців затримано та доправлено до прикордонного підрозділу. Заходи зі встановлення усіх обставин справи тривають.

Нагадаємо, у ДПСУ прогнозують прибуття ще декількох тисяч хасидів до українських кордонів

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