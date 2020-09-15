Сотни хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, движение на границе ограничено

Для охраны границы задействовали Национальную гвардию

Для охраны границы задействовали Национальную гвардию

Фото: Facebook

На границе Украины и Беларуси собрались сотни хасидов - они пытаются незаконно попасть в Украину на празднование иудейского праздника Рош га-Шана.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Так, начиная со вчерашнего дня, на пункт пропуска начали прибывать иностранцы, которые стремились попасть в Украины несмотря на ограничения, которые действуют по решению Правительства до 28 сентября.

Иностранные граждане после предоставления им всех необходимых разъяснений со стороны украинских пограничников продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропусков", - говорится в сообщении.

В связи с этим, ГПСУ была вынуждена ограничить пропуск транспортных средств и граждан в пункте пропуска "Новые Яриловичи" учитывая, что нахождение значительного количества иностранцев, фактически на проезжей части, приводит к затруднению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан.

В настоящее время в сотрудничестве с пограничниками РБ осуществляется перенаправление транспортных средств на другие пункты пропуска. Пограничники охраняют границу с Республикой Беларусь в усиленном режиме. Целью таких мероприятий является недопущение каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций и предотвращение незаконного проникновение в Украину групп иностранцев. ГПСУ также задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Напомним, хасиды в Умани снесли карантинную ограду у могилы раввина Нахмана.