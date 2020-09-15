В Госпогранслужбе прогнозируют прибытие еще нескольких тысяч хасидов к украинским границам

Сейчас на границе со стороны Беларуси находится 690 граждан

Сейчас на границе со стороны Беларуси находится 690 граждан

Фото: Facebook

Ситуация на украинско-белорусской границе, где находятся сотни паломников-хасидов, полностью контролируемая, у Госпогранслужбы достаточно сил и средств для надежной охраны государственной границы.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский "обсудил с председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеком ситуацию на государственной границе с Республикой Беларусь, которая сложилась за прибытие большого количества паломников-хасидов".

"По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи", - отметили в ОП.

По словам Сергея Дейнеко, иностранцам дано разъяснение о запрете въезда в Украину в соответствии с постановлением Кабинета министров. По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находится 690 граждан.

Пограничники ожидают прибытия к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, в Житомирской – до 700, в Волынской – до 1,5 тысячи человек.

"Ожидаем прибытия до города Минска трех чартеров – около 600 иностранцев", – добавил Дейнеко.

Ранее сообщалось, что на границе Украины и Беларуси собрались сотни хасидов - они пытаются незаконно попасть в Украину на празднование иудейского праздника Рош га-Шана.