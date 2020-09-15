В партии "ЕС" не будут выдвигать своего кандидата в мэры Николаева

В политсиле не нашли того, кто выйдет во второй тур выборов

В политсиле не нашли того, кто выйдет во второй тур выборов

Фото: из открытых источников

Партия "Европейская Солидарность" не будет выдвигать кандидата на пост Николаевского городского головы.

Решение было принято во время заседания Совета Николаевской городской организации партии "Европейская Солидарность", передает RegioNews. Члены Совета при обсуждении рассмотрели все возможные кандидатуры, однако, ни одна из них не была принята как такая, которая позволит выйти во второй тур выборов", - говорится в сообщении партии. Отмечается, что любые другие сообщения по поводу возможного баллотирования на пост главы Николаевского городского совета от партии "Европейская Солидарность" не соответствуют действительности. Ранее сообщалось, что местные выборы проигнорировала почти половина партий.

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