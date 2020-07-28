Анатолий Шарий распустил представительство своей партии в Днепре

Руководство местной ячейки недобросовестно выполняло свою работу

Руководство местной ячейки недобросовестно выполняло свою работу

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Партийцы готовятся обсудить, кто сможет в дальнейшем руководить политсилой в городе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-группу местного сообщества политсилы.

Анатолий Шарий распустил представительство партии Шария в Днепре. Руководители партии были замечены в недобросовестном выполнении своей работы. Полностью согласны с Анатолием, правильное решение”, – сказано в сообщении.

Анатолий Шарий, распустил представительство партии Шария в Днепре. Руководители партии были замечены в недобросовестном... Опубліковано Днепр за Шария Вівторок, 28 липня 2020 р.

Напомним, 23 июля стало известно, что в Украине хотят запретить партию Шария. Решается вопрос об открытии производства об отмене государственной регистрации партии.