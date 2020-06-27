В Херсоне фанаты Шария устроили разборки с Нацкорпусом

В столкновении приняли участие десятки человек

В столкновении приняли участие десятки человек

Фото: kherson.net.ua

В центре Херсона произошла стычка между поклонниками партии "Шария" и херсонской ячейкой Нацкорпуса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Kherson.net.ua.

Информация о причинах столкновения двух групп людей еще выясняется.

Так, в одном из местных Telegram-каналов говорится что Нацкорпус пришел "разогнать" фанатов партии Шария в момент видеообращения к их лидеру.

В то же время, Депутат херсонского горсовета Виталий Богданов на своей странице в Facebook сообщил, что "шарийцы" пытались попасть на встречу с Зеленским, который находился в Еврейском общественном центре неподалеку, но Нацкорпус их остановил.

Отмечается, что от них планировалась передача какого-то обращения президенту.

Комментария от правоохранителей касательно данной ситуации еще нет.

Напомним, в Харькове жестоко избили члена партии Шария: он в реанимации.