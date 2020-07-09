Унесло в море: в Одесской области пограничники спасли жизнь 17 отдыхающим

Люди решили поймать волну в открытом море

Люди решили поймать волну в открытом море

Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники спасти жизнь 17 отдыхающим, среди которых было 6 детей.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает RegioNews.

В Одесской области во время несения службы на наблюдательной башни военнослужащий заметил отдыхающих на байдарках и серфингистов, которые решили ловить морские волны в открытом море, да еще и с детьми", - говорится в сообщении.

Однако сильный циклонный ветер помешал отдыху и относил людей все дальше от берега.

Люди заплыли так далеко, что заметить с берега их возможно было лишь с помощью специальных средств", - сообщили в пресс-службе.

Пограничник не растерялся и немедленно сообщили в спасательную службу, которая мгновенно среагировала и отправилась на помощь.

Также стражи границы увидели еще двух человек на надувном матрасе, которые дрейфовали далеко в море.

К счастью, благодаря бдительности пограничников, которые вовремя среагировали в обоих случаях удалось спасти жизнь 17 отдыхающих, среди которых было 6 детей.

Ранее сообщалось, что Государственная экологическая инспекция Украины в Одесской области провела предварительные расчеты ориентировочного размера убытков в результате аварии нефтяного танкера "Делфи" вблизи одесских пляжей.