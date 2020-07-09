Унесло в море: в Одесской области пограничники спасли жизнь 17 отдыхающим
В Одесской области пограничники спасти жизнь 17 отдыхающим, среди которых было 6 детей.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает RegioNews.
В Одесской области во время несения службы на наблюдательной башни военнослужащий заметил отдыхающих на байдарках и серфингистов, которые решили ловить морские волны в открытом море, да еще и с детьми", - говорится в сообщении.
Однако сильный циклонный ветер помешал отдыху и относил людей все дальше от берега.
Люди заплыли так далеко, что заметить с берега их возможно было лишь с помощью специальных средств", - сообщили в пресс-службе.
Пограничник не растерялся и немедленно сообщили в спасательную службу, которая мгновенно среагировала и отправилась на помощь.
Также стражи границы увидели еще двух человек на надувном матрасе, которые дрейфовали далеко в море.
К счастью, благодаря бдительности пограничников, которые вовремя среагировали в обоих случаях удалось спасти жизнь 17 отдыхающих, среди которых было 6 детей.
Ранее сообщалось, что Государственная экологическая инспекция Украины в Одесской области провела предварительные расчеты ориентировочного размера убытков в результате аварии нефтяного танкера "Делфи" вблизи одесских пляжей.