Пожары на Луганщине: Шмыгаль рассказал о принятых мерах по ликвидации последствий
Правительство определило суммы компенсаций пострадавшим в результате пожаров в Луганской области. Также разработан комплекс мер для ликвидации последствий пожаров.
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пострадавшим от пожаров в Луганской области будут выплачены компенсации аналогичные тем, которые получили жертвы наводнении в западных областях.
За полностью утраченный дом - 300 тысяч грн, 50 тысяч - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тысяч - возмещение потерь. Также помощь получат семьи погибших при пожарах", - сказал премьер.
Луганской ОГА поручено оперативно подготовить список всех пострадавших для выделения и перечисления средств компенсаций.
Кроме этого комиссия ТЭБ и ЧС поручила всем облгосадминистрациям принять ряд мер по предупреждению лесных пожаров в летний период:
- установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах с использованием систем дистанционного наблюдения;
- обустроить вокруг населенных пунктов, коттеджных городков, дачных садовых обществ и т.п. защитные противопожарные минерализованные полосы;
- организовать создание и обновление в лесных массивах противопожарных водоемов;
- обеспечить уборку сухой растительности с целью недопущения переброски лесных пожаров на жилые дома.
Также должно быть организовано патрулирование наиболее пожароопасных лесных массивов.
Ранее сообщалось, что лесные пожары в Луганской области признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.