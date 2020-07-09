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09 июля 2020, 12:51 8

Пожары на Луганщине: Шмыгаль рассказал о принятых мерах по ликвидации последствий

09 июля 2020, 12:51 8
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Пострадавшие получат до 300 тысяч гривен компенсаций
Пострадавшие получат до 300 тысяч гривен компенсаций
Фото: из открытых источников
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Правительство определило суммы компенсаций пострадавшим в результате пожаров в Луганской области. Также разработан комплекс мер для ликвидации последствий пожаров.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пострадавшим от пожаров в Луганской области будут выплачены компенсации аналогичные тем, которые получили жертвы наводнении в западных областях.

За полностью утраченный дом - 300 тысяч грн, 50 тысяч - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тысяч - возмещение потерь. Также помощь получат семьи погибших при пожарах", - сказал премьер.

Луганской ОГА поручено оперативно подготовить список всех пострадавших для выделения и перечисления средств компенсаций.

Кроме этого комиссия ТЭБ и ЧС поручила всем облгосадминистрациям принять ряд мер по предупреждению лесных пожаров в летний период:

- установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах с использованием систем дистанционного наблюдения;
- обустроить вокруг населенных пунктов, коттеджных городков, дачных садовых обществ и т.п. защитные противопожарные минерализованные полосы;
- организовать создание и обновление в лесных массивах противопожарных водоемов;
- обеспечить уборку сухой растительности с целью недопущения переброски лесных пожаров на жилые дома.

Также должно быть организовано патрулирование наиболее пожароопасных лесных массивов.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Луганской области признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кабмин правительство Денис Шмыгаль пожар Луганская область
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