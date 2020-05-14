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Алёна Коханчук Редактор [email protected]
14 мая 2020, 11:39 20

В Украине наблюдается сворачивание реформы децентрализации – мэр Николаева

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14 мая 2020, 11:39 20
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Сенкевич планирует обратиться к президенту касательно урегулирования ситуации
Фото: городской совет Николаева
Сенкевич планирует обратиться к президенту касательно урегулирования ситуации

Городской глава Николаева Александр Сенкевич считает, что в Украине наблюдается сворачивание реформы децентрализации, а органы местного самоуправления теряют полномочия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам онлайн-совещания Ассоциации городов Украины под председательством Виталия Кличко, передает RegioNews.

Он отметил, что по всей стране наблюдается крайне негативная ситуация, потому что у органов местного самоуправления вновь забирают полномочия, которые они уже начали использовать на благо городов и общин. Кроме того, бюджеты недополучают необходимое финансирование.

Александр Сенкевич высказал мнение, что мэры городов и главы ОТГ должны препятствовать этим тенденциям. В связи с этим он намерен обращаться к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Выразил мнение, что мы не должны сегодня, как городские головы и главы территориальных громад допустить этого. Будем обращаться в ближайшее время к президенту Украины и премьер-министру относительно блокирования этих инициатив", - написал он.

Напомним, 7 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования ОТГ Винницкой, Донецкой, Черкасской и, с доработкой, Черновицкой областей.

13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования ОТГ Черниговщины, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской.

Кроме того, в Черниговской области создадут 57 общин.


ОТГ реформа децентрализация Николаев
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