Фонд госимущества передумал отдавать "Николаевскую ТЭЦ" в собственность города

На данный момент вопрос неактуален и бесперспективен

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На данный момент вопрос неактуален и бесперспективен

Об этом в эфире телеканала НИС-ТВ рассказал заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук, передает RegioNews.

Он сообщил, когда была возможность забрать ТЭЦ, депутаты Николаевского городского совета долго тянули с принятием решения, а на сессии вопрос не набрал необходимого количества голосов "за".

К сожалению, в летний период не удалось набрать необходимое количество голосов депутатов для обращения в Фонд государственного имущества. Это удалось сделать уже только в конце года. В конце года у Фонда государственного имущества уже была другая позиция по поводу ТЭЦ. Мы получили от них письмо со словами: "Спасибо, что вы проявили инициативу, но мы будем реализовывать имущество по другой программе", - рассказал он.

На данный момент, по словам Омельчука, этот вопрос неактуален и бесперспективен.

По информации СМИ, в январе 2019 года тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение тогдашнему вице-премьер-министру Геннадию Зубко доработать и оформить в соответствии с регламентом проекты решений о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.

В июне 2019 года на сессии горсовета депутаты не согласовали проект решения о бесплатной передаче государственного пакета акций "Николаевской ТЭЦ" в коммунальную собственность города. Это решение набрало необходимое количество голосов лишь на сессии в декабре прошлого года.