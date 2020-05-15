Фонд госимущества передумал отдавать "Николаевскую ТЭЦ" в собственность города
Николаев потерял возможность забрать ЧАО «Николаевская ТЭЦ» в собственность территориальной громады.
Об этом в эфире телеканала НИС-ТВ рассказал заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук, передает RegioNews.
Он сообщил, когда была возможность забрать ТЭЦ, депутаты Николаевского городского совета долго тянули с принятием решения, а на сессии вопрос не набрал необходимого количества голосов "за".
К сожалению, в летний период не удалось набрать необходимое количество голосов депутатов для обращения в Фонд государственного имущества. Это удалось сделать уже только в конце года. В конце года у Фонда государственного имущества уже была другая позиция по поводу ТЭЦ. Мы получили от них письмо со словами: "Спасибо, что вы проявили инициативу, но мы будем реализовывать имущество по другой программе", - рассказал он.
На данный момент, по словам Омельчука, этот вопрос неактуален и бесперспективен.
По информации СМИ, в январе 2019 года тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение тогдашнему вице-премьер-министру Геннадию Зубко доработать и оформить в соответствии с регламентом проекты решений о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.
В июне 2019 года на сессии горсовета депутаты не согласовали проект решения о бесплатной передаче государственного пакета акций "Николаевской ТЭЦ" в коммунальную собственность города. Это решение набрало необходимое количество голосов лишь на сессии в декабре прошлого года.
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