На Прикарпатье депутат подрался с журналистами

Полиция открыла два уголовных производства – за нанесение легких телесных повреждений и за угрозу убийства

На фото: Володимир Зузяк

Полиция открыла два уголовных производства – за нанесение легких телесных повреждений и за угрозу убийства

В Ивано-Франковской области разбираются с подробностями драки между депутатом Косовского горсовета Владимиром Зузяком и журналистами Виталием Мацецким и Назарием Александруком.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Місто".

Владимир Зузяк рассказал, что драка произошла около полуночи, когда он подъехал к дому, в котором живет.

"Под домом стояли семеро неизвестных. Двух узнал – Мацецкого и Александрука. Набрал их: "Что вы у меня под домом ждете?”. – "У нас есть информация, что вы пьяны за рулем”. – "Так вызываем полицию. Я готов "продуться”. Захожу в дом, а они за мной. Папа открывает дверь, а у Мацекого в руках пистолет Макарова. Я подбежал к сейфу, потому что у меня там оружие. Мацецкий или испугался, у него перекосило патрон в патроннике. Не мог выстрелить. Папа не пускал его в дом, они "перевернули” папу в доме. Перевернули всю мебель", - вспоминает депутат подробности "визита".

Сегодня меня пытались "уничтожить",есть Видео с камер Районого Косовского Суда где лица пытались убить меня,полиция на... Опубликовано Владимиром Зузяком Неділя, 17 мая 2020 г.

Владимир Зузяк вызвал полицию, которая зафиксировала драку.Также в Facebook депутат выложил видео с камер суда, расположенного напротив его дома. На камерах сняты подробности ночного происшествия.

Виталий Мацецкий в комментарии Общественному заявил, что находится в больнице, потому что ему сломали нос.

Если коротко о событии... У нас появилась информация, что он (Зузяк – ред.) – пьяный за рулем. Пробовали его найти. И все закончилось тем, чем закончилось. Не мы подрались, а меня избили. Я ни одного удара не нанес. Он избил меня и Назария Александрука. Зузяк был пьян”, - рассказал журналист.

Владимир Зузяк отрицает, что употреблял спиртное, поскольку имеет проблемы со здоровьем.

"Они думали, что я пьян, но я "продулся” в присутствии полиции, – комментирует депутат. – Я знал, что они меня ждут. Но у меня из почек камни идут. И когда все пили водку, я пил воду. У них "прокол”, но они со страха чуть не "завалили” меня. Если брать во внимание слова Мацецкого, то получается так, что я их затащил в дом и бил у себя в доме, и пистолет ему в руки дал. Они не имели куда деваться, потому что я живу возле суда. А там есть видеокамеры”.

Зузяк считает, что его преследуют по заказу за его общественную деятельность.

В полицию обратились обе стороны конфликта. И по данным заявлениям правоохранителями открыто два уголовных производства: по ст. 125 УКУ (умышленное легкое телесное повреждение) и по ст. 129 УКУ (угроза убийства).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

Читайте также: Сумской апелляционный суд назначил к рассмотрению дело о защите чести нардепа Молотка

Депутата Винницкого городского совета будут судить за драку