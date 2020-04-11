Коронавирус "взял" Николаев: в области зарегистрированы первые два случая СOVID-19

Первые два случая коронавируса лабораторно подтверждены в Николаевской области, которая оставалась единственным регионом страны, где не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19

Фото: Shutterstock

Первые два случая коронавируса лабораторно подтверждены в Николаевской области, которая оставалась единственным регионом страны, где не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19

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