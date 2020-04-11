Коронавирус "взял" Николаев: в области зарегистрированы первые два случая СOVID-19
Об этом на брифинге в субботу, 11 апреля, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.
"Пришла оперативная информация, что у нас нет ни одной области, где зафиксировано ни одного случая коронавирусной болезни. Сегодня первые 2 случая зафиксировано в Николаевской области", - заявил Ляшко.
По его словам, заболели граждане, которые вернулись из Польши.
"Они не вошли в статистику в предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть", - добавил Ляшко.
Таким образом в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом
Напомним, в Украине на утро 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки обнаружено 308 новых случаев.
СБУ в Николаевской области открыла уголовное производство на главу ОГА Стадника
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 14:31 11 апреля В Кировоградской области коронавирус обнаружили у 43 медиков
- 14:15 11 апреля "Мое сердце занято", - первый заместитель главы Офиса президента решил жениться
- 13:54 11 апреля В Одессе охрана супермаркета избила покупателя из-за шарфа вместо маски
- 13:20 11 апреля Журналистка из Сум написала в полицию заявление на председателя ОГА за нарушения правил карантина
- 13:01 11 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:54 11 апреля Зеленский на Донбассе изучал, как противостоят коронавирусу военные медики
- 13:01 11 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 12:02 05 апреля Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали