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Коронавирус "взял" Николаев: в области зарегистрированы первые два случая СOVID-19
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Валерия Ясницкая
журналист
11 апреля 2020, 10:45 28

Коронавирус "взял" Николаев: в области зарегистрированы первые два случая СOVID-19

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11 апреля 2020, 10:45 28
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Первые два случая коронавируса лабораторно подтверждены в Николаевской области, которая оставалась единственным регионом страны, где не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19
Фото: Shutterstock
Первые два случая коронавируса лабораторно подтверждены в Николаевской области, которая оставалась единственным регионом страны, где не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19

Об этом на брифинге в субботу, 11 апреля, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

"Пришла оперативная информация, что у нас нет ни одной области, где зафиксировано ни одного случая коронавирусной болезни. Сегодня первые 2 случая зафиксировано в Николаевской области", - заявил Ляшко.

По его словам, заболели граждане, которые вернулись из Польши.

"Они не вошли в статистику в предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть", - добавил Ляшко.

Таким образом в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом

Напомним, в Украине на утро 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки обнаружено 308 новых случаев.

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