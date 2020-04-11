Коронавірус "взяв" Миколаїв: в області зареєстровано перші два випадки СOVID-19

Перші два випадки коронавірусу лабораторно підтверджені в Миколаївській області, яка залишалася єдиним регіоном країни, де не було виявлено жодного випадку зараження COVID-19

Фото: Shutterstock

Перші два випадки коронавірусу лабораторно підтверджені в Миколаївській області, яка залишалася єдиним регіоном країни, де не було виявлено жодного випадку зараження COVID-19

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