Коронавірус "взяв" Миколаїв: в області зареєстровано перші два випадки СOVID-19
Про це на брифінгу у суботу, 11 квітня, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише RegioNews.
"Надійшла оперативна інформація, що у нас немає жодної області, де зафіксовано жодного випадку коронавирусной хвороби. Сьогодні перші 2 випадки зафіксовано в Миколаївській області", - заявив Ляшко.
За його словами, захворіли громадяни, які повернулися з Польщі.
"Вони не увійшли в статистику за попередню добу. Але тільки що повідомили, що випадки є", - додав Ляшко.
Таким чином в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом
Нагадаємо, в Україні на ранок 11 квітня зафіксовано 2511 випадків коронавирусной хвороби COVID-19. За минулу добу виявлено 308 нових випадків.
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