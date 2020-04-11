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Коронавірус "взяв" Миколаїв: в області зареєстровано перші два випадки СOVID-19
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Валерія Ясницька
журналіст
11 квітня 2020, 10:45 28

Коронавірус "взяв" Миколаїв: в області зареєстровано перші два випадки СOVID-19

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11 квітня 2020, 10:45 28
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Перші два випадки коронавірусу лабораторно підтверджені в Миколаївській області, яка залишалася єдиним регіоном країни, де не було виявлено жодного випадку зараження COVID-19
Фото: Shutterstock
Перші два випадки коронавірусу лабораторно підтверджені в Миколаївській області, яка залишалася єдиним регіоном країни, де не було виявлено жодного випадку зараження COVID-19

Про це на брифінгу у суботу, 11 квітня, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише RegioNews.

"Надійшла оперативна інформація, що у нас немає жодної області, де зафіксовано жодного випадку коронавирусной хвороби. Сьогодні перші 2 випадки зафіксовано в Миколаївській області", - заявив Ляшко.

За його словами, захворіли громадяни, які повернулися з Польщі.

"Вони не увійшли в статистику за попередню добу. Але тільки що повідомили, що випадки є", - додав Ляшко.

Таким чином в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом

Нагадаємо, в Україні на ранок 11 квітня зафіксовано 2511 випадків коронавирусной хвороби COVID-19. За минулу добу виявлено 308 нових випадків.

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