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Валерия Ясницкая
журналист
11 апреля 2020, 10:01 45

Статистика минздрава: от коронавируса в Украине вылечилось больше, чем умерло

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11 апреля 2020, 10:01 45
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В Украине на утро 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки обнаружено 308 новых случаев
Фото: Shutterstock
В Украине на утро 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки обнаружено 308 новых случаев

Об этом пишет RegioNews cо ссылкой на Минздрав Украины.

По состоянию на 9:00,11 апреля, в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента).

За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 151 случай;

Волынская область - 52 случая;

Днепропетровская область - 55 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 60 случаев;

Запорожская область - 64 случая;

Ивано-Франковская область - 274 случая;

Кировоградская область - 106 случаев;

г. Киев - 396 случаев;

Киевская область - 149 случаев;

Львовская область - 96 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 0 случаев;

Одесская область - 51 случай;

Полтавская область - 24 случая;

Ровенская область - 103 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 208 случаев;

Харьковская область - 8 случаев;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

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