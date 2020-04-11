Статистика минздрава: от коронавируса в Украине вылечилось больше, чем умерло

В Украине на утро 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки обнаружено 308 новых случаев

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В Украине на утро 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки обнаружено 308 новых случаев

Об этом пишет RegioNews cо ссылкой на Минздрав Украины. По состоянию на 9:00,11 апреля, в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 151 случай; Волынская область - 52 случая; Днепропетровская область - 55 случаев; Донецкая область - 11 случаев; Житомирская область - 74 случая; Закарпатская область - 60 случаев; Запорожская область - 64 случая; Ивано-Франковская область - 274 случая; Кировоградская область - 106 случаев; г. Киев - 396 случаев; Киевская область - 149 случаев; Львовская область - 96 случаев; Луганская область - 3 случая; Николаевская область - 0 случаев; Одесская область - 51 случай; Полтавская область - 24 случая; Ровенская область - 103 случая; Сумская область - 69 случаев; Тернопольская область - 208 случаев; Харьковская область - 8 случаев; Херсонская область - 28 случаев; Хмельницкая область - 18 случаев; Черновицкая область - 409 случаев; Черкасская область - 93 случая; Черниговская область - 9 случаев. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

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