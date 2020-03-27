Вытаскивал за ногу и разбил ему губу: двое депутатов Николаевского облсовета устроили разборки

У депутата Николаевского областного совета и по совместительству директора аэропорта "Николаев" Федора Барны произошел конфликт с коллегой-депутатом Тахиром Садридиновым

Фото: скрин с видео

У депутата Николаевского областного совета и по совместительству директора аэропорта "Николаев" Федора Барны произошел конфликт с коллегой-депутатом Тахиром Садридиновым

Видео "разборок" опубликовали в Telegram-канале "Брат-2", передает RegioNews.

Так, в описании отмечается, что была заснята только концовка конфликта между депутатами.

"Говорят, депутат Садридинов сначала вытаскивал Барну за ногу из водительского сиденья. И разбил ему губу. Не дед мороз конечно, но где-то рядом", - говорится в описании под видео.

Стоит отметить, что депутат Федор Барна достаточно часто замечен в различных конфликтах с коллегами-депутатами или с главой областного совета Викторией Москаленко.

Как ранее сообщалось, Федор Барна ворвался на брифинг Москаленко и обозвал ее "лживой тварью". По мнению депутата Барны, из-за деструктива со стороны Москаленко, депутаты не могут нормально работать.

Кроме того, на заседании сегодняшней сессии областного совета, на которой выделили более 109 млн грн на борьбу с коронавирусом, депутат Барна вел себя достаточно вызывающее.

Он извинился за "лживую тварь" перед Москаленко, как перед женщиной, мамой и дочкой, но не как перед должностным лицом.

Кроме того, в декабре 2016 года Барну избили палками трое неизвестных в масках Дедов Морозов. Неизвестные сказали ему "С Новым годом!" и скрылись на автомобиле Lanos. В результате избиения Барна получил травмы головы и рубленную травму ноги. Виновных в нападении не нашли.