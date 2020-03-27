Над вами будут смеяться: почему в Николаевской области не могут "поделить" деньги на борьбу с коронавирусом

Пока в Украина полным ходом идет борьба с коронавирусом, в Николаевской области разгорелись политические баталии, из-за которых до сих пор не распределены средства на противоэпидемические мероприятия

Фото: ОГА

Пока в Украина полным ходом идет борьба с коронавирусом, в Николаевской области разгорелись политические баталии, из-за которых до сих пор не распределены средства на противоэпидемические мероприятия

Как ранее сообщали RegioNews, депутаты Николаевского областного совета уже в третий раз не смоги собраться на бюджетную комиссию, чтобы распределить средства на предотвращение распространения на территории области коронавируса.

Дело в том, что Николаевская ОГА подала на рассмотрение внеочередной сессии облсовета проект решения "О внесении изменения в областной бюджет Николаевской области на 2020 год" где указано, что увеличиваются расходы по главным распорядителям средств областного бюджета за счет остатков областного бюджета на сумму 335,9 миллионов гривен. В документах указывалось, что на борьбу с коронавирусом хотят предусмотреть 48,7 миллионов гривен. Часть средств Николаевская ОГА предлагает потратить на другие нужды области. Так, 7,2 миллиона гривен предлагается направить на установку лифтов в Николаевской областной клинической больнице. А 42,8 млн грн и вовсе - на ремонт и содержание дорог.

25 марта в областном совете должно было состоятся заседание бюджетной комиссии, на котором депутатам предлагалось рассмотреть данный документ.

Часть депутатов по каким-то причинам не пришли на заседание и комиссию отменили. Глава комиссии Федор Барна обвинил во всем главу областного совета Викторию Москаленко, мол, она повлияла на депутатов и те не пришли на комиссию.

Кроме того, по мнению депутата Барны, из-за деструктива со стороны Москаленко, депутаты не могут провести сессию областного совета.

"Ответственно заявляю, что глава областного совета вчера и позавчера категорически запретила аппарату обзванивать и приглашать депутатов. Более того, заблокировала (работу – ред.). Это диверсия, и это, я тебе скажу, основания для ГБР рассмотреть вопрос" - сказал Федор Барна.

В тот же вечер ответная реакция поступила и от главы областного совета Москаленко, которая опровергла какое-либо вмешательство в работу депутатской комиссии. Она организовала брифинг, на котором раскритиковала проект решения по распределению денег. Она заявила, что губернатору ОГА Александру Стаднику нет дела до борьбы с коронавирусом и вообще его не было 2 недели на рабочем месте, а его подчиненные не могут без него решать вопросы.

Огонь в масло подлил и глава бюджетной комиссии Федор Барна, который, по информации издания Мой город, ворвался на брифинг Москаленко и обозвал ее "лживой тварью".

"Я вам еще раз говорю, я вынужден буду поехать сейчас в ГБР написать заявление, и я скажу, что лично вы звонили ночью, я сделал скрин, как писали мне "не собирай комиссию". Вы просто лживая тварь! Тварь – это божье создание, тварь — это такой человек, который просто божье создание. Виктория Викторовна, перестаньте лгать людям, вы сегодня просто манипулируете", - заявил Барна.

В результате глава областного совета не пошла на уступки и вовсе вернула проект решения в ОГА. В пояснительном письме она написала свои предложения касательно распределения средств. Об этом стало известно сегодня, 26 марта, во время брифинга в Николаевской ОГА о ситуации с коронавирусом.

Заместитель главы ОГА по финансовым вопросам Татьяна Стахевич считает решение Москаленко - нарушением регламента работы облсовета.

"Также она (глава областного совета Виктория Москаленко – ред.) в этом письме предоставляет свои предложения и пишет, что депутаты облсовета разработали программу по борьбе с заболеванием на коронавирус, предоставляет нам табличку мер без какого-либо финансирования, без каких-либо расчетов. И предлагает финансовые расчеты также сделать в эту программу. Это является еще одним нарушением регламента работы облсовета, потому что единолично госпожа Москаленко не имеет права принимать такие решения", рассказала Стахевич.

Всей этой ситуации не выдержал и мэр Николаева Александр Сенкевич. Он призвал депутатов области как можно скорее распределить деньги, а иначе "с них будут смеяться".

"Соберитесь пожалуйста на комиссию, распределите средства. Если у вас есть по этому поводу какие-то споры, то решите их публично или непублично, но дайте возможность использовать деньги государственной субвенции. Этого ожидают города областного подчинения, и вообще этого ожидают громады. Если вы поставите на первую линию свои личные амбиции или политические, то эти средства просто пойдут от вас и над вами все будут смеяться как над людьми, которые потеряли финансовый ресурс, - Заявил Сенкевич.

Итогом дня стало распоряжение Москаленко о созыве на сегодня, 27 марта, сессии областного совета. Документ опубликовал в Facebook депутат облсовета Юрий Кормышкин. По его словам, будет рассмотрено распределение средств порядка 40-60 млн грн на борьбу с эпидемией.

А пока Николаевская ОГА и Николаевский облсовет не могут разобраться в своих полномочиях и договориться, в районах противостоят коронавирусу своими силами.

Так, медики Новобугского района приняли решение "скинуться" на покупку нового аппарата искусственной вентиляции легких.

В Очакове швейная фабрика, которая специализируется на пошиве крыжмы и одежды для крещения, перепрофилировалась на пошив защитных масок.

Как сообщили RegioNews ранее, в Николаеве открылся новый центр, где будут делать тесты на коронавирус.

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