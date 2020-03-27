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27 березня 2020, 19:21 3

Витягав за ногу і розбив йому губу: двоє депутатів Миколаївської облради влаштували розбірки

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27 березня 2020, 19:21 3
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У депутата Миколаївської обласної ради і за сумісництвом директора аеропорту "Миколаїв" Федора Барни відбувся конфлікт з колегою-депутатом Тахіром Садрідіновим
Фото: скрін з відео
У депутата Миколаївської обласної ради і за сумісництвом директора аеропорту "Миколаїв" Федора Барни відбувся конфлікт з колегою-депутатом Тахіром Садрідіновим

Відео конфлікту опублікували в Telegram-каналі "Брат-2", передає RegioNews.

Так, в описі зазначається, що була знята тільки кінцівка конфлікту між депутатами.

"Кажуть, депутат Садрідінов спочатку витягав Барну за ногу з водійського сидіння. І розбив йому губу. Не дід мороз звичайно, але десь поруч", - йдеться в описі під відео.

Варто зазначити, що депутат Федіра Барн досить часто потравляє у різні конфлікти з колегами-депутатами та з головою обласної ради Вікторією Москаленко.

Як раніше повідомлялося, Федір Барна увірвався на брифінг Москаленко і обізвав її "брехливою тварюкою". На думку депутата Барни, через деструктив з боку Москаленко, депутати не можуть нормально працювати.

Крім того, на засіданні сьогоднішньої сесії обласної ради, на якій виділили понад 109 млн грн на боротьбу з коронавірусом, Барна поводився досить зухвалу.

Він вибачився за "брехливу тварюку" перед Москаленко, як перед жінкою, мамою та донькою, але не як перед посадовою особою.

Крім того, в грудні 2016 року Барну побили палицями троє невідомих в масках Дідів Морозів. Невідомі сказали йому "З Новим роком!" і втекли на автомобілі Lanos. В результаті побиття Барна отримав травми голови та різану травму ноги. Винних у нападі не знайшли.


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