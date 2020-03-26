Глава Николаевской ОГА с начала года около месяца провел в командировках

Глава Николаевской ОГА с начала года провел в командировках 26 дней

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Глава Николаевской ОГА с начала года провел в командировках 26 дней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Мой город.

В Николаевской ОГА сообщили, что за период с 1 января по 18 марта 2020 года глава Николаевской ОГА находился 26 дней в командировках в Киеве

Так, в январе Стадник находился в командировке с 13 по 14 число, с 20 по 21, 24, 31, в феврале — с 3 по 7, с 10 по 11, 14, с 17 по 19, с 24 по 25, в марте — 2, с 10 по 13, с 16 по 17. Все указанные командировки были в Киеве. За указанное время он не был ни разу на больничном.

Таким образом, Стадника не было в Николаевской области в январе 6 дней, в феврале — почти полмесяца — 13 дней, в марте — 7. То есть в феврале, глава ОГА мог находиться в области только неделю с перерывами на выходные и командировки.

Зарплаты Стаднику насчитали 76 297 с учетом аванса за март. Премии, выплаты на оздоровление, на решение "социально-бытовых условий" ему не начисляли.

Напомним, что Критика RegioNews заставила губернатора Николаевской области напомнить о себе и своей деятельности. После публикации о том, что Александр Стадник "исчез с радаров" и не появляется на публичных мероприятиях в сложный период, когда страна начала активную борьбу против коронавируса, а все важные совещания проводил его заместитель Александр Трайтлі. Спустя две недели глава области все же активизировался и начал информировать общественность о проделанной работе.