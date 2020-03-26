В Одессе уже четыре случая короновируса
Об этом сообщил глава местной ОГА Максим Куцый на Facebook, передает RegioNews.
"Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчина 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года рождения соответственно", - сообщил он.
Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе. На данный момент в регионе зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.
А вот по состоянию на утро 26 марта, с подозрением на коронавирус обратились уже семь человек. Все они поступили в Одесскую городскую инфекционную больницу.
У пациентов отобраны анализы и направлены в вирусологическую лабораторию Одессы. Там проводится тестирование на грипп, ОРВИ и коронавирус. На стационаре находится 17 человек.
Напомним, что в Одессе перчий случай заболевания коронавирус зафиксирован вчера, 25 марта. Однако, после сдачи анализов мужчина исчез. Полиции пришлось его разыскивать.
Стоит также напомнить, что со вчерашнего дня в городе общественный транспорт работает в "специальном режиме".
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