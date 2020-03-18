В николаевской "инфекцонке" семеро ожидают результаты анализа на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Преступности.НЕТ.
В среду, 18 марта, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли сообщил, что изначально таких пациентов было 16, у девятерых коронавирус не подтвердился, теперь результатов анализов ожидают от семерых человек.
"У нас в целом было в областной инфекционной больнице 16 пациентов, по девяти провели обследование, вирус не подтвердился, на данный момент семь пациентов в нашем областном инфекционном центре, мы ждем данных с нашей государственной референс-лаборатории. По информации руководителя нашего лабораторного центра, ориентировочно завтра, после обеда, у нас будет информация по нашим семи случаям и на следующем брифинге я озвучу", - сказал Александр Трайтли.
Ранее сообщалось, что в Николаеве жену директора ДЖКХ проверяют на коронавирус.
Напомним, что в Николаеве выделили около 60 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.
Кроме того, в Николаеве проверяют, как магазины и заведения соблюдают карантин.
Украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.
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