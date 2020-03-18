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18 марта 2020, 17:08 1

В Николаеве проверяют, как магазины и заведения соблюдают карантин

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18 марта 2020, 17:08 1
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В Николаеве сотрудники мэрии и полиции проверяют, как магазины и различные заведения соблюдают распоряжение городского головы "О временном приостановлении работы объектов общего пользования"
Фото: Facebook страница департамента
В Николаеве сотрудники мэрии и полиции проверяют, как магазины и различные заведения соблюдают распоряжение городского головы "О временном приостановлении работы объектов общего пользования"

Об этом сообщили в департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета, передает RegioNews.

Особое внимание уделено местам по изготовлению и продаже продуктов питания из киосков, где санитарные меры и до введения карантина были под вопросом.

"Все заведения общественного питания и торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, бесконтактных моек для автомобилей и магазинов с кормами для животных должны быть закрыты. Это поможет предупредить быстрое распространение коронавируса COVID-19. Заведения общественного питания могут работать только "на вынос" и доставку. К сожалению, если крупный бизнес прислушался к этой рекомендации, то некоторые маленькие точки продаж работают, подвергая горожан опасности. Мы провели предупредительную работу. Особое внимание уделено тем киоскам, где обычно большой поток людей, но априори могут быть проблемы с санитарией: "наливайки", закусочные, разнообразные "кебабы" и "курицы гриль". Если все они не закроются, то их будут штрафовать. Надо понимать, что от бдительности каждого из нас сейчас зависит то, как сильно город пострадает от пандемии", - сказал директор департамента Андрей Ермолаев.

С предпринимателями, которые не свернули свою деятельность, проведены профилактические беседы и розданы памятки с предупреждением. В случае если они не прислушиваются, департамент инициирует обращение о расторжении договоров аренды с владельцами, которые не выполняют требований власти во время карантина. За нарушение правил карантина и решений органов местной власти предусмотрен штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаеве магазины не выполняют карантинные ограничения и продолжают работать.

Напомним, что жена директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергея Коренева госпитализирована в Николаевскую областную инфекционную больницу после поездки во Францию.

Кроме того, в Николаеве выделили около 60 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

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