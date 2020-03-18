В Николаеве проверяют, как магазины и заведения соблюдают карантин
Об этом сообщили в департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета, передает RegioNews.
Особое внимание уделено местам по изготовлению и продаже продуктов питания из киосков, где санитарные меры и до введения карантина были под вопросом.
"Все заведения общественного питания и торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, бесконтактных моек для автомобилей и магазинов с кормами для животных должны быть закрыты. Это поможет предупредить быстрое распространение коронавируса COVID-19. Заведения общественного питания могут работать только "на вынос" и доставку. К сожалению, если крупный бизнес прислушался к этой рекомендации, то некоторые маленькие точки продаж работают, подвергая горожан опасности. Мы провели предупредительную работу. Особое внимание уделено тем киоскам, где обычно большой поток людей, но априори могут быть проблемы с санитарией: "наливайки", закусочные, разнообразные "кебабы" и "курицы гриль". Если все они не закроются, то их будут штрафовать. Надо понимать, что от бдительности каждого из нас сейчас зависит то, как сильно город пострадает от пандемии", - сказал директор департамента Андрей Ермолаев.
С предпринимателями, которые не свернули свою деятельность, проведены профилактические беседы и розданы памятки с предупреждением. В случае если они не прислушиваются, департамент инициирует обращение о расторжении договоров аренды с владельцами, которые не выполняют требований власти во время карантина. За нарушение правил карантина и решений органов местной власти предусмотрен штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в Николаеве магазины не выполняют карантинные ограничения и продолжают работать.
Напомним, что жена директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергея Коренева госпитализирована в Николаевскую областную инфекционную больницу после поездки во Францию.
Кроме того, в Николаеве выделили около 60 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
- 18:51 18 марта Власть может возобновить работу метро с ограничениями
- 18:47 18 марта На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия
- 18:40 18 марта Ryanair отменяет почти все рейсы
- 18:39 18 марта Из Египта уже вернулись почти 14 тысяч украинцев - МИД
- 18:34 18 марта На Черниговщине зафиксировали первое подозрение на коронавирус
- 18:29 18 марта В МИД выразили протест из-за визита Путина в оккупированный Крым
- 15:45 18 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине