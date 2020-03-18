У миколаївській інфекційній лікарні семеро очікують результатів аналізу на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Преступности.НЕТ.
У середу, 18 березня, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Трайтлі повідомив, що спочатку таких пацієнтів було 16, у дев'ятьох коронавірус не підтвердився, тепер чекають результатів аналізів сімох людей.
"У нас в цілому було в обласній інфекційній лікарні 16 пацієнтів, у дев'яти провели обстеження, вірус не підтвердився, на даний момент сім пацієнтів в нашому обласному інфекційному центрі, ми чекаємо даних з нашої державної референс-лабораторії. За інформацією керівника нашого лабораторного центру, орієнтовно завтра, після обіду, у нас буде інформація з нашим семи випадків і на наступному брифінгу я озвучу", - сказав Олександр Трайтлі.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві дружину директора ДЖКГ перевіряють на коронавірус.
Нагадаємо, що у Миколаєві виділили близько 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.
Крім того, у Миколаєві перевіряють, як магазини та заклади дотримуються карантину.
Українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус, також будуть оплачувати лікарняні, а незаможним пенсіонерам у зв'язку з коронавірусом доплатять по тисячі гривень.
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