На Закарпатье дельцы устроили "тур" для ухилянтов за 8 тысяч

Фото: Госпогранслужба

В Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы. Двое дельцов брали по 8500 долларов за "поездку"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В Ужгороде задержаны двое мужчин, которые организовали схему незаконного пересечения границы. Они инструктировали "клиентов" относительно маршрута, а также о том, как вести себя в случае встречи с пограндонцами.

"Делков задержали в Ужгороде после того, как они получили $8500 от мужчины, которого планировали переправить через речной участок. Обеим сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу", - рассказали пограничники.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.