Военный организовал платный перевод из зоны боевых действий

Фото: Госпогранслужба

Правоохранители разоблачили на схеме военного. Он брал взятки за перевод из зоны боевых действий

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, военный за взятку обещал "помочь" в переводе своего коллеги из зоны активных боевых действий в одно из подразделений Западного регионального управления. За свои услуги он просил 7 тысяч долларов.

Военного задержали после получения денег. Теперь он получил подозрение.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.