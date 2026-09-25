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25 сентября 2026, 21:15

Во Львовской области чиновника горсовета поймали на вымогательствах

25 сентября 2026, 21:15
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Фото: Национальная полиция
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Во Львовской области разоблачили чиновника городского совета. Оказалось, что он за "помощь" в решениях требовал взятку

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Подозрение от правоохранителей получил начальник отдела государственной регистрации исполнительного комитета одного из городских советов во Львовской области. Он потребовал от "клиента" 500 долларов. За эти деньги он обещал повлиять на должностных лиц, чтобы они принять решение о предоставлении "клиенту" в аренду земельного участка площадью 2 гектара, расположенного на территории общины.

Чиновник был задержан после получения денег. Теперь ему грозит наказание: штраф от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, что военнослужащему одного из пограничных отрядов Государственной пограничной службы Украины сообщили о подозрении в организации незаконной переправки человека через государственную границу.

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