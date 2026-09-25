11:45  25 сентября
В Житомире легковушка влетела в троллейбус и загорелась: есть погибшие
08:26  25 сентября
Сдавал позиции ВСУ и готовил удар по своим: на Харьковщине задержали агента ФСБ
01:35  25 сентября
Актриса Мила Сивацкая рассказала, какими были роды за границей
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2026, 19:29

15 лет тюрьмы за госизмену: инженер в Николаеве пытался передать ФСБ секретные разработки

25 сентября 2026, 19:29
Читайте також українською мовою
Фото: pravda.com.ua
Читайте також
українською мовою

В Николаеве инженер-конструктор одного из местных оборонных предприятий приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

По материалам СБУ мужчина работал на российскую ФСБ и пытался передать ей секретную информацию о военных разработках.

СБУ разоблачила российского агента в октябре 2024 года. По данным следствия, у мужчины был доступ к технической документации, связанной с производством новейших газотурбинных двигателей. Российская спецслужба, как отмечает СБУ, планировала использовать эти сведения для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Для вербовки инженера ФСБ привлекла его бывшего коллегу, с 2000-х годов проживающего в России.

По инструкции куратора агент должен был фотографировать секретную документацию с помощью телефона, а затем передавать полученные файлы в Россию через мессенджер.

Кроме этого, мужчина собирал информацию о Силах обороны и энергетических объектах Николаева. В частности, по данным СБУ, он фиксировал места временной дислокации украинских военных и выяснял техническое состояние энергообъектов, которые российские войска могли использовать в качестве целей для ракетно-дроновых атак.

Для сбора информации агент ездил на собственном автомобиле по окрестностям Николаева и записывал в смартфоне геолокации потенциальных целей.

Чтобы скрыть свою деятельность, мужчина создал анонимный электронный почтовый ящик и удалял переписку после каждого сеанса связи с куратором.

Контрразведчики СБУ задокументировали деятельность мужчины и задержали его в собственном доме. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, по данным спецслужбы, содержавшие доказательства работы на российскую сторону.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственное предательство, совершенное в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ФСБ РФ Николаев госизмена
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Состоится ли трехсторонняя встреча Трамп-Путин-Си?
25 сентября 2026, 20:45
Обеспечивал связью ФСБ и Росгвардию: руководитель телеком-компании получил 12 лет тюрьмы
25 сентября 2026, 19:57
187 видео с детской порнографией: в Киеве мужчина подозревают в сексуальном насилии в отношении племянника
25 сентября 2026, 18:59
На Прикарпатье сбили насмерть 15-летнего мальчика
25 сентября 2026, 18:55
В Харькове 31-летний мужчина погиб после падения из окна: полиция расследует обстоятельства
25 сентября 2026, 18:45
На Буковине отчим насиловал 11-летнюю девочку
25 сентября 2026, 18:40
В Чугуеве после ракетного удара загорелось админздание: обошлось без пострадавших
25 сентября 2026, 18:23
На Закарпатье будут судить пятерых киевлян, которые пытались завладеть имуществом иностранки более чем на 21 млн грн
25 сентября 2026, 17:58
Из-за ДТП на Новоирпинской трассе затруднено движение в обоих направлениях
25 сентября 2026, 17:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Остап Дроздов
Все блоги »