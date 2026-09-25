15 лет тюрьмы за госизмену: инженер в Николаеве пытался передать ФСБ секретные разработки

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В Николаеве инженер-конструктор одного из местных оборонных предприятий приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

По материалам СБУ мужчина работал на российскую ФСБ и пытался передать ей секретную информацию о военных разработках.

СБУ разоблачила российского агента в октябре 2024 года. По данным следствия, у мужчины был доступ к технической документации, связанной с производством новейших газотурбинных двигателей. Российская спецслужба, как отмечает СБУ, планировала использовать эти сведения для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Для вербовки инженера ФСБ привлекла его бывшего коллегу, с 2000-х годов проживающего в России.

По инструкции куратора агент должен был фотографировать секретную документацию с помощью телефона, а затем передавать полученные файлы в Россию через мессенджер.

Кроме этого, мужчина собирал информацию о Силах обороны и энергетических объектах Николаева. В частности, по данным СБУ, он фиксировал места временной дислокации украинских военных и выяснял техническое состояние энергообъектов, которые российские войска могли использовать в качестве целей для ракетно-дроновых атак.

Для сбора информации агент ездил на собственном автомобиле по окрестностям Николаева и записывал в смартфоне геолокации потенциальных целей.

Чтобы скрыть свою деятельность, мужчина создал анонимный электронный почтовый ящик и удалял переписку после каждого сеанса связи с куратором.

Контрразведчики СБУ задокументировали деятельность мужчины и задержали его в собственном доме. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, по данным спецслужбы, содержавшие доказательства работы на российскую сторону.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственное предательство, совершенное в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.