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16 сентября 2026, 17:56

Пограничника подозревают в организации выезда мужчин за границу под видом лечения

16 сентября 2026, 17:56
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Военнослужащему одного из пограничных отрядов Государственной пограничной службы Украины сообщили о подозрении в организации незаконной переправки человека через государственную границу

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в августе 2026 военнослужащий во время общения на Харьковщине узнал о намерении одного из мужчин уехать за границу.

Правоохранители утверждают, что за 15 тысяч долларов он предложил организовать незаконный выезд. Для этого, по версии следствия, мужчине должны были создать формальные основания для якобы наличия тяжелых заболеваний и организовать фиктивное направление на лечение в медицинское учреждение в одной из европейских стран.

По замыслу после выезда мужчина мог не возвращаться в Украину.

В начале сентября во время личной встречи военнослужащий по данным следствия подтвердил свои намерения. При получении 15 тысяч долларов его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Действия подозреваемого квалифицировали по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу и содействие этому по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам.

По ходатайству прокурора суд избрал военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, суд определил альтернативу в виде залога в размере 665 600 гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Хмельницкой области судили офицера. Оказалось, он взял взятку в размере 800 долларов.

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