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Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
25 сентября 2026, 20:45

Состоится ли трехсторонняя встреча Трамп-Путин-Си?

25 сентября 2026, 20:45
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После того, как лидеры Китая и США провели дружескую и малорезультативную встречу, российская дипломатия, похоже, получила ключевую задачу добиться проведения встречи на троих на саммите Большой двадцатки в декабре. Для нас такая, пока гипотетическая встреча является крайне негативным сценарием
После того, как лидеры Китая и США провели дружескую и малорезультативную встречу, российская дипломатия, похоже, получила ключевую задачу добиться проведения встречи на троих на саммите Большой двадцатки в декабре. Для нас такая, пока гипотетическая встреча является крайне негативным сценарием
Фото из открытых источников
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1. Трамп не смог переступить через себя и не попросил у Си помощи по главному для себя вопросу: по открытию Ормуза. Причина наверняка кроется в самоуверенности и не желании показаться слабым. Что касается лидера Китая, он четко демонстрирует: я готов ждать и вы все равно придете ко мне. Проще говоря, Трамп верит, что до выборов успеет заключить какое-нибудь соглашение с Ираном. Китай считает, что для него пока приемлемы оба варианта: и заключение соглашения, и его отсутствие.

2. Предстоящие выборы в США, судя по всему, приведут к росту уровня хаотизации в американской внутренней политике. В целом, это устраивает Пекин, считающий, что ему можно пока не переживать из-за санкционного закона Грэма-Блюменталя. США слишком сильно зависимы от китайских редкоземельных металлов. А заотизация внутренних процессов в США будет ослаблять главного врага Пекина.

3. Украина на переговорах вспоминалась вскользь, что и следовало ожидать. В целом, украинская внешняя политика сейчас вызывает очень много вопросов без ответов. Вот просто для понимания: как можно в один день просить Трамппа, чтобы тот поговорил с лидером Китая о давлении на РФ и сразу же в интервью WSJ сказать о испытываемых в Украине китайских дронах? Создается ощущение, что правая рука не знает, что делает левая.

4. Сейчас будут много говорить о трехсторонней встрече Трамп-Путин-Зеленский, которая вроде бы может состояться на саммите G-20. Достоверность такой встречи сейчас выглядит малореалистично. Она возможна только в случае подписания какого-нибудь крупного договора. А с высоты сегодняшнего дня такой вариант развития событий выглядит почти мифически.

5. Для нас сейчас очень важно не допустить другую встречу: Трамп-Путин-Си. Российская дипломатия следующие два месяца будет делать все, чтобы сделать такую встречу. И там это рассматривают еще, конечно, не как Ялту-2, но точно как аналог Тегеранской встречи 1943 года. И под это Путин будет готов к определенным уступкам для американского и китайского бизнеса.

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Трамп США Китай РФ Путин
 
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