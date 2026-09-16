Требовал €10 тысяч за "положительный" вывод: в Черкасской области задержали военного чиновника

Фото: Офис Генерального прокурора

В Черкасской области военному чиновнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в большом размере, сопряженном с вымогательством

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, начальник одного из отделов военного научного учреждения ВС Украины требовал у предпринимателя 10 тысяч евро за то, чтобы не отменить положительный протокол испытаний маскировочного снаряжения и не уведомлять воинские части о его якобы несоответствии техническим требованиям.

Речь идет об антитепловизионных маскировочных комплексах, которые снабжали воинские части для защиты от обнаружения беспилотниками, оснащенными тепловизионными камерами.

По данным следствия, в июне 2025 года эти изделия прошли испытания в военном научном учреждении, где служил подозреваемый. По результатам исследований составили и подписали протокол о соответствии снаряжения установленным требованиям. Среди подписантов было и должностное лицо.

После этого предприниматель победил в государственных закупках и заключил договоры на поставку маскировочных комплексов военным частям.

В конце августа 2026 года, как утверждает следствие, должностное лицо заявило предпринимателю, что выводы протокола испытаний якобы не соответствуют фактическим результатам исследования.

После этого он, по данным правоохранителей, потребовал 10 тысяч евро, угрожая привлечением предпринимателя к уголовной ответственности.

За деньги чиновник обещал не инициировать отмену протокола и не сообщать военным заказчикам о якобы несоответствии снаряжения техническим требованиям. Такая информация могла бы сделать невозможным дальнейшее сотрудничество предпринимателя с воинскими частями.

В то же время, подозреваемый обещал организовать повторное исследование изделий и обеспечить положительное заключение по его результатам.

Для утаивания получения неправомерной выгоды чиновник предложил предпринимателю передать деньги через почтомат.

В сентябре 2026 г. после получения всей суммы его разоблачили и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Предмет неправомерной выгоды был изъят.

Чиновнику сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, соединенное с вымогательством.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия.

Напомним, что в Звенигородке Черкасской области полицейские задокументировали попытку подкупа милиционера.