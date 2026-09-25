Фото: ГСЧС

ДТП произошло в Житомире 24 сентября около 14:35 на улице Витрука

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Автомобиль "ВАЗ" врезался в троллейбус, после чего загорелся.

В результате столкновения погибли два человека: 46-летний водитель легковушки и его 24-летний пассажир.

Очевидцы успели вытащить водителя из "ВАЗа" до приезда спасателей, но он уже был мертв. Тело второго погибшего огнеборцы обнаружили в салоне во время тушения пожара.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, вечером 21 сентября в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик. Погибли двое маленьких детей, еще три человека получили травмы.