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25 сентября 2026, 11:45

В Житомире легковушка влетела в троллейбус и загорелась: есть погибшие

25 сентября 2026, 11:45
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Фото: ГСЧС
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ДТП произошло в Житомире 24 сентября около 14:35 на улице Витрука

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Автомобиль "ВАЗ" врезался в троллейбус, после чего загорелся.

В результате столкновения погибли два человека: 46-летний водитель легковушки и его 24-летний пассажир.

Очевидцы успели вытащить водителя из "ВАЗа" до приезда спасателей, но он уже был мертв. Тело второго погибшего огнеборцы обнаружили в салоне во время тушения пожара.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, вечером 21 сентября в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик. Погибли двое маленьких детей, еще три человека получили травмы.

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