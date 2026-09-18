Тысяча долларов за свет: в Одесской области будут судить бывшего чиновника "Укрзализныци"

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника одного из подразделений "Укрзализныци". Мужчину обвиняют в злоупотреблении влиянием

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2025 году экс-чиновник пообещал владельцу нежилого помещения помочь в его подключении к электросетям железной дороги.

Также он должен помочь решить необходимые технические вопросы и, по версии следствия, повлиять на своих коллег для положительного решения вопроса.

В июне 2026 года мужчина получил от владельца помещения оговоренные 1000 долларов США. Деньги передали на территории автозаправочной станции в Пересыпском районе Одессы.

После завершения досудебного расследования прокуроры направили дело в суд. Дальнейшую правовую оценку действиям обвиняемого предоставит суд.

Напомним, что в Киеве будут судить 41-летнего жителя Киевщины , который, по данным следствия, за 800 долларов предлагал фиктивно трудоустроить мужчину на должность дворника, чтобы тот получил бронирование от мобилизации.