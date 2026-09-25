Обчищал машины военных и гражданских: в Харькове задержали серийного вора с арсеналом боеприпасов

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В Харькове полицейские сообщили мужчине о подозрении в серии краж из автомобилей, угоне документов и незаконном обращении с боеприпасами и взрывными устройствами

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По совокупности инкриминируемых правонарушений ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

По данным полиции, в июле 2026 года мужчина в разное время повреждал автомобили и проникал в их салоны, откуда похищал имущество пострадавших.

В одном из эпизодов он проник в автомобиль и угнал бронежилет с бронепластинами, защитный шлем, ноутбук, прибор ночного видения, спектроанализатор, тактические наушники, триммер и рюкзак. Общая стоимость похищенного имущества составляет более 166 тысяч гривен.

В противном случае из автомобиля были угнаны электроинструменты, аккумуляторные батареи, зарядное устройство, перфоратор, электронные весы и другое имущество. Сумма нанесенного ущерба превысила 27 тысяч гривен.

Еще из одного автомобиля мужчина угнал ноутбук, планшет и тактический рюкзак. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб более чем в 8 тысяч гривен.

Кроме того, во время одного из эпизодов фигурант незаконно завладел паспортом гражданина Украины, карточкой налогоплательщика и удостоверением принадлежавших потерпевшему участника боевых действий.

Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли корпуса ручных гранат, впали в них, а также патроны.

Согласно выводам экспертов, изъятые предметы относятся к боеприпасам и взрывным устройствам.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины – кража, ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также ч. 3 ст. 357 УК Украины – похищение, присвоение, вымогательство документов и другие предусмотренные настоящей статьей действия.

По совокупности инкриминируемых уголовных правонарушений мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что на Прикарпатье злоумышленник обокрал дом более четверти миллиона. Оказалось, это был военный СЗЧ.