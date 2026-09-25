Оккупанты атаковали дроном лицей в Киевской области: произошел пожар

Фото: ГСЧС

Российские войска атаковали лицей в Киевской области беспилотником. В результате удара возник пожар. На момент атаки учащихся в заведении не было

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

По предварительной информации, охранник, находившийся в лицее во время атаки, не пострадал.

На место прибыли спасатели. Они работают над ликвидацией пожара.

В сообщении говорится, что в течение дня российские войска атакуют Киев и Киевскую область. По предоставленной информации, под ударом находятся гражданские объекты.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, что в Соломенском районе Киева 25 сентября в результате попадания беспилотника в офисное здание погибли четыре человека. Еще семеро пострадали, среди них ребенок.