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16 сентября 2026, 17:46

В Вышгородском горсовете чиновник погорел на взятке за разрешение на строительство

16 сентября 2026, 17:46
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Фото: Киевская областная прокуратура
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Начальнику одного из отделов Вышгородского городского совета в Киевской области сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По материалам следствия, директор предприятия обратился к должностному лицу, чтобы внести изменения в ранее выданное разрешение на выполнение строительных работ и актуализировать его данные.

Во время личной встречи начальник отдела, используя служебные полномочия, якобы потребовал 2 тысячи долларов США за внесение соответствующих изменений в разрешительный документ. Впоследствии, по данным прокуратуры, он увеличил сумму неправомерной выгоды до 2,5 тысяч долларов.

10 сентября 2026 года чиновник, по данным следствия, получил в помещении Вышгородского городского совета 112 тысяч гривен, что соответствовало 2,5 тысяч долларов США.

После передачи средств он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 240 тысяч гривен.

Действия должностного лица квалифицировали по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием служебного положения, соединенное с требованием неправомерной выгоды.

Напомним, что в Черкасской области военному чиновнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в большом размере, сопряженном с вымогательством.

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