В Вышгородском горсовете чиновник погорел на взятке за разрешение на строительство
Начальнику одного из отделов Вышгородского городского совета в Киевской области сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .
По материалам следствия, директор предприятия обратился к должностному лицу, чтобы внести изменения в ранее выданное разрешение на выполнение строительных работ и актуализировать его данные.
Во время личной встречи начальник отдела, используя служебные полномочия, якобы потребовал 2 тысячи долларов США за внесение соответствующих изменений в разрешительный документ. Впоследствии, по данным прокуратуры, он увеличил сумму неправомерной выгоды до 2,5 тысяч долларов.
10 сентября 2026 года чиновник, по данным следствия, получил в помещении Вышгородского городского совета 112 тысяч гривен, что соответствовало 2,5 тысяч долларов США.
После передачи средств он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 240 тысяч гривен.
Действия должностного лица квалифицировали по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием служебного положения, соединенное с требованием неправомерной выгоды.
Напомним, что в Черкасской области военному чиновнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в большом размере, сопряженном с вымогательством.