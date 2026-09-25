Актриса Мила Сивацкая рассказала, какими были роды за границей

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Мила Сывацкая недавно стала мамой. За границей она родила дочь. Теперь артистка рассказала, какими были роды

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Артистка призналась, что ее роды не были легкими. Продолжался процесс 42 часа. По словам Милы Сивацкой, это были самые тяжелые 42 часа ее жизни.

"Самые тяжелые и в то же время самые прекрасные 42 часа моей жизни. До сих пор не могу поверить, что ты наконец с нами. Спасибо мужчине за то, что был рядом в течение всего этого времени! И огромное спасибо всем за поздравления", - говорит актриса.

Справка. Мила Сивацкая – украинская актриса театра и кино. Многим зрителям она может быть знакома также по детскому "Голосу страны". Кроме творчества, артистка занимается бизнесом: в Украине у нее есть магазин косметики и клиника.